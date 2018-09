Zwarte beer verschuilt zich in boom in Canadese hoofdstad Ottawa

06 september 2018

15u09

Bron: ANP, Belga 3 De politie in de Canadese hoofdstad Ottawa heeft vandaag alarm geslagen over een tamelijk grote zwarte beer, die een wandelingetje maakte vlakbij het parlementsgebouw in het centrum.

Tracking a bear in the ByWard Market #ottnews pic.twitter.com/uVESBR85EN Giacomo Panico(@ GiacomoPanico) link

De beer werd afgelopen nacht door voorbijgangers gespot in ByWard Market, een toeristische buurt waar zich ook de Amerikaanse ambassade bevindt. De wandelaars verwittigden de politie, die een veiligheidszone instelde. Op dat moment verschuilde de beer zich kennelijk kalm in een boom. Dankzij politieafzettingen was er geen acuut gevaar voor de omgeving. Het dier kon uiteindelijk verdoofd en weggebracht worden, zonder dat er gewonden vielen. Hij wordt terug vrijgelaten in de natuur.

Het is onbekend waar de beer vandaan komt. In de wouden in de regio leven veel zwarte beren die rondtrekken om vooral plantaardig voedsel te zoeken, ook in bewoonde gebieden. Maar een beer midden in de hoofdstad is uitzonderlijk. De zwarte beren die aan de Canadese oostkust leven, zijn gelukkig kleiner en veel minder gevaarlijk dan de grizzlyberen en ijsberen die leven in het noorden van Canada en in het westen van Noord-Amerika.

Volgens de openbare omroep CBC ging het al om het tweede incident met een beer op 24 uur tijd in Ottawa. Gisteren had een andere zwarte beer ook al een wandelingetje gemaakt in de buurt van het ziekenhuis van Gatineau, een Franstalige wijk van de stad. Het dier vond zelf zijn weg naar het bos terug.

BREAKING: CTV Morning Live viewer provides picture of bear in the ByWard Market. #ottnews pic.twitter.com/tpKGR5QEfn Josh Pringle(@ PringleJosh) link

Operation capture bear. #ottawa pic.twitter.com/9dl4e7rVru Rosemary Barton(@ RosieBarton) link

RT CBCOttawa: .GiacomoPanico has seen the #ByWardBear. https://t.co/JlRzM2VRs1 #ottnews pic.twitter.com/QtHCkWZ2By Munaf Mughal(@ iMughalMunaf) link

BREAKING: @OttawaPolice and @NCC_CCN remove small bear from ByWard Market backyard. Bear was tranquilized in a tree around 8:30 a.m. #ottnews #bearmarket pic.twitter.com/NcuRoI0pWm CTVMorningLiveOttawa(@ CTVOttMornLive) link

