Zwarte Amerikanen relatief vaak slachtoffer van coronavirus

07 april 2020

Bron: Belga 2 Zwarte Amerikanen worden op sommige plaatsen in hun land bovengemiddeld vaak getroffen door het coronavirus, zo heeft de krant New York Times (NYT) dinsdag bericht. In de staat Louisiana is ongeveer 70 procent van de overleden patiënten Afro-Amerikaans, terwijl slechts een derde van de bevolking zwart is.

Volgens de NYT zijn op andere plaatsen vergelijkbare statistieken vrijgegeven. In Chicago (Illinois) is 72 procent van de overleden patiënten zwart, terwijl Afro-Amerikanen daar minder dan een derde van de bevolking vormen. Burgemeester Lori Lightfoot spreekt over schokkende cijfers.

Meerdere factoren

Op veel plaatsen in de VS is nog geen informatie gepubliceerd over de huidskleur van coronapatiënten. Dat maakt het lastig om een beeld te vormen van de landelijke situatie. Wel blijkt nu al dat zwarte Amerikanen in sommige staten ook bovengemiddeld vaak positief testen op het virus.



Wetenschappers zeggen dat meerdere factoren daarbij een rol lijken te spelen. Zo hebben Afro-Amerikanen minder vaak een zorgverzekering en hebben ze vaker gezondheidsproblemen en banen die ze niet vanuit huis kunnen doen. "Als je naar buiten gaat en ziet wie er nog aan werk is, zijn de data niet zo verrassend", zegt een onderzoeker tegen de krant.

