Zware zeebeving in de Caraïben, tsunami-alarm opgeheven

28 januari 2020

21u11

Bron: ANP, Belga 54 In het Caribisch gebied heeft een zware zeebeving plaatsgevonden met een kracht van 7.7. De meteorologische dienst van de Verenigde Staten (NWS) gaf daarna een tsunamiwaarschuwing af voor onder meer Cuba, Jamaica en de Kaaimaneilanden. Intussen is het tsunami-alarm opgeheven.

Het epicentrum van de aardbeving werd in zee gelokaliseerd, ten zuiden van Cuba en ten noordwesten van Jamaica. Ze gebeurde op een diepte van naar schatting 10 kilometer, zo meldde het Amerikaanse instituut USGS eerder. Een beving van deze zwaarte is in het Caribisch gebied zeldzaam. In een straal van 400 kilometer rond het epicentrum hebben zich de afgelopen honderd jaar slechts vijf andere bevingen voorgedaan met een kracht van 6.0 of hoger.

De beving werd volgens lokale media in het grootste deel van Jamaica gevoeld en ook in Havana en in verscheidene provincies van Cuba. Op Jamaica en de Kaaimaneilanden klotste het water uit de zwembaden. Een aantal huizen heeft schade opgelopen en ook zijn er zinkgaten ontstaan.



De beving leidde zelfs tot de evacuatie van gebouwen in Miami, in de Amerikaanse staat Florida. Duizenden mensen in het financiële district van de stad stonden op straat. “Iedereen voelde het op de hoogste verdiepingen”, zegt Juan Arango die voor de bank Wells Fargo werkt.

A M7.7 earthquake has occurred 125km NNW of Lucea, Jamaica https://t.co/G0WbobS0wF A link to the Did You Feel It Form can be found here: https://t.co/OfQkTR3zuC pic.twitter.com/A7vK0sYA4Z USGS(@ USGS) link

Het tsunamiwaarschuwingscentrum bevoegd voor de regio stuurde een tsunami-alarm uit. “Gevaarlijke golven zijn mogelijk op de kusten in een straal van 300 kilometer van het epicentrum van de beving”, zei het PTWC (Pacific Tsunami Warning Center) in een bulletin. Ook landen aan de oostkust van Midden-Amerika, zoals Belize, Honduras en Mexico, moesten rekening houden met vloedgolven. Het alarm werd twee uur later weer ingetrokken.