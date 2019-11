Zware vuurwapens van Brabantse ‘godfather’ gevonden in Nederland, ook in Lommel huiszoekingen uitgevoerd AW

25 november 2019

17u39

In het kader van de Nederlandse "Operatie Alfa" vonden vandaag nieuwe huiszoekingen plaats, waaronder in het Belgische Lommel. Dat meldde de Nederlandse politie kort voor 17 uur. "Operatie Alfa" is een politieonderzoek naar een criminele familie in Oss, een stad in de Nederlandse provincie Noord-Brabant.

De doorzoekingen startten nadat maandag opnieuw vier kopstukken werden opgepakt. Het gaat om twee mannen (57 en 55 jaar) uit Berghem, een 44-jarige man uit Helmond en een 24-jarige uit Oss. De vier worden onder meer verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. In het al langer lopende onderzoek naar de criminele familie in Oss, werden op 13 november al drie mannen van 48, 55 en 26 jaar opgepakt.

Direct na de arrestaties van de vier werd vandaag gestart met uitgebreide doorzoekingen van meerdere woningen in Helmond, Berghem, Oss en Asten in Nederland en Lommel in België. Opnieuw wordt gezocht naar wapens, drugs en geld. De doorzoekingen nemen nog zeker een groot deel van de avond in beslag. Nieuwe arrestaties zijn niet uitgesloten.

Vuurwapens

Eerder vandaag had de Nederlandse politie al gemeld dat er in het onderzoek opnieuw wapens waren gevonden in een busje dat vrijdag in beslag werd genomen bij een bedrijf in Oss. Het ging onder meer om drie kalasjnikovs, drie mitrailleurs, een geweer en drie andere vuurwapens die werden teruggevonden in een verborgen ruimte in een busje.

Behalve de wapens werd er ook geld, drugs en mogelijke explosieven gevonden. Ook zijn meerdere mensen aangehouden.

Onder hen is de 48-jarige Martien R., die geldt als de ‘godfather’ van Brabant. De mannen worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, het bezit van vuurwapens en grootschalige drugshandel.