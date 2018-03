Zware Turkse bombardementen op Afrin KVE

06 maart 2018

16u45

Bron: Belga 2 Turkse artillerie voert zware bombardementen uit op de Koerdische stad Afrin in het noorden van Syrië, zo hebben een functionaris en een ngo gemeld. "Tientallen granaten vallen op het centrum van Afrin neer", zei Suleiman Jaafar, een gemeenteraadslid van Afrin. Doorheen de stad loeien de sirenes van ziekenwagens.

De Britse site Syrisch Observatorium voor Mensenrechten zei dat de Turkse granaten ook "woonwijken van de stad troffen". Tientallen mensen raakten gewond, aldus het Sohr.

De Arabisch-Koerdische alliantie SDF (Syrische Democratische Strijdkrachten) kondigde aan dat ongeveer 1.700 van haar manschappen naar Afrin gestuurd zouden worden. "We hebben de moeilijke beslissing genomen, strijders weg te trekken van de periferie van Deir ez-Zor en van de fronten tegen IS (Islamitische Staat) om ze in Afrin op te stellen", zei Abu Omar al-Idlebi, een militaire leider van SDF, op een persconferentie in Raqqa.

Volgens mediaberichten heeft de Koerdische militie YPG (Volksbeschermingseenheden) al zowat 1.700 strijders van Raqqa naar Afrin verplaatst om de stad te beschermen. Ankara beschouwt de militie als een terreurgroep.

Turkije bereidt de bouw voor van kampen in het noorden van Syrië die tot 170.000 vluchtelingen kunnen opvangen, zei het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag. De Rode Halve Maan en het Turkse agentschap voor noodsituaties zijn met de voorbereidingen bezig. De kampen komen in Idlib en in gebied in het noorden van Syrië dat in handen is van Ankara en zijn Syrische bondgenoten, aldus Hami Aksoy, een woordvoerdervan het ministerie.