Zware tol na crash met Belgische bus op Duitse snelweg: chauffeur (39) uit Herent sterft, 5 zwaargewonden, ook 17 lichtgewonden FT PhG en TMA

31 maart 2018

16u00

Bron: Eigen berichtgeving & BR.de 2611 De chauffeur die afgelopen nacht het leven liet bij een tragisch ongeval in het Duitse Aschaffenburg is de 39-jarige Rudy Veugelen uit het Vlaams-Brabantse Herent. Hij was met een groep Belgische toeristen onderweg naar Oostenrijk voor een skivakantie. Naast het dodelijke slachtoffer is er ook sprake van vijf zwaargewonden en zeventien lichtgewonden.

Het ongeval vond kort na middernacht plaats op de A3-snelweg in de richting van Würzburg ter hoogte van Aschaffenburg, in het uiterste noordwesten van de Duitse deelstaat Beieren. Het reisgezelschap was met 46 passagiers op weg naar Nassfeld in Oostenrijk voor een skivakantie. Onder meer reisorganisator Sportyski had enkele enkele gezinnen aan boord van de bus. Volgens de Duitse politie moet Veugelen een traag rijdende vrachtwagen te laat opgemerkt hebben. Het slachtoffer reed al een tijd vast in dienst voor Linden Cars uit Rotselaar. Daarvoor was hij volgens een vriend van de familie ook werkzaam bij De Lijn. "Maar het familiale karakter bij Linden Cars sprak hem meer aan."

Twee andere inzittenden die vooraan zaten, raakten zwaargewond. Onder hen de tweede chauffeur. In totaal vielen er vijf zwaargewonden en zeventien lichtgewonden.

Gordel

Reddingshelikopters moesten ter plaatse komen om de zwaargewonden naar de omliggende ziekenhuizen te brengen. Ook verschillende mugteams werden opgeroepen. Passagiers met lichte verwondingen werden door de hulpdiensten ter plaatse verzorgd en later met een vervangbus naar de dichtstbijzijnde snelwegparking gebracht voor verdere medische en psychologische hulp. De vrachtwagenchauffeur liep geen verwondingen op, maar is wel in shock. De snelweg werd meer dan drie uur lang in beide richtingen volledig afgesloten.

Volgens Duitse media hadden de meeste passagiers hun gordel om waardoor erger voorkomen werd. De busmaatschappij heeft intussen een tweede bus ter plekke gestuurd omdat sommige inzittenden toch nog willen verder reizen.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) heeft zijn medeleven betuigd. "Onze gedachten zijn bij de familie en vrienden van de overleden chauffeur. Onze ambassade in Duitsland en onze diensten in Brussel volgen alles op." De Belgische ereconsul in Frankfurt en een diplomaat van de Belgische ambassade in Berlijn staan de Belgen zo veel mogelijk bij.



Rudy Veugelen laat een tienerzoon na.