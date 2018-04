Zware straffen in proces over geheime onderhandelingen tussen Italiaanse staat en maffia Redactie

20 april 2018

19u23

Een rechtbank in Palermo heeft voormalige vertegenwoordigers van de Italiaanse regering en maffiabazen tot zware gevangenisstraffen veroordeeld. Het proces draaide rond geheime onderhandelingen begin jaren 90 tussen de Italiaanse staat en de Siciliaanse maffia.

Met de onderhandelingen wilde de overheid een eind maken aan een golf van moordende aanslagen. Honderden maffialeden kregen in ruil betere detentieomstandigheden. Het geheime overleg startte na de moord op parlementslid Salvo Lima in de lente van 1992. De gesprekken raakten in een stroomversnelling na de moorden op de antimaffiarechters Giovanni Falcone en Paolo Borsellino de maanden daarop.

Leoluca Bagarella, een ex-maffiabaas die in 1995 opgepakt werd en al verschillende keren levenslang kreeg voor tientallen moorden, kreeg vrijdag de zwaarste straf. Hij moet 28 jaar achter de tralies, terwijl het openbaar ministerie 16 jaar cel had geëist.

De voormalige politiecommandanten Mario Mori en Antonio Subranni werden veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. Dezelfde straf was er voor Marcello Dell'Utri, ex-senator van Forza Italia en een vertrouweling van Silvio Berlusconi, en voor voormalig maffiabaas Antonino Cina. Een politiekolonel en een andere maffioso kregen acht jaar cel.

Het proces was al bezig sinds mei 2013. De rechters hadden bijna vijf dagen nodig om tot een uitspraak te komen.

Onder meer ex-president Giorgio Napolitano, die parlementslid was ten tijde van de feiten, kwam getuigen. Dat was een primeur voor een zittend Italiaans president.