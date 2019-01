Zware sneeuwval en lawines blijven Oostenrijk en Zuid-Duitsland teisteren TT

09 januari 2019

12u39

Bron: Belga, Krone Zeitung, Oe24.at 0 Verschillende steden in het zuiden van Duitsland zijn van de buitenwereld afgesloten door zware sneeuwval. In Oostenrijk geldt sinds vandaag de hoogste alarmfase voor lawinegevaar. Tot vanavond wordt in Oostenrijk 60 tot 80 centimeter bijkomende sneeuw verwacht.

De inwoners van Jachenau kijken reikhalzend uit naar vrachtwagens die hen voedsel zullen aanvoeren. Doordat de wegen in de omgeving geblokkeerd zijn, geraken de inwoners niet in de winkels. De enige toegangsweg naar het dorp is afgesloten, nadat omvergevallen bomen de weg blokkeren. De bomen begaven het door de grote hoeveelheid sneeuw die de voorbije uren is gevallen. En er kan tegen vrijdag nog een halve meter bijkomen. Zeker tot vrijdag zal de toegang tot Jachenau afgesloten blijven, zo wordt verwacht.

Ook de 350 inwoners van Buchenhöhe, ten zuiden van Berchtesgaden, moeten wachten op noodhulp die per vrachtwagen gebracht zal worden. Ook hier is de enige toegangsweg geblokkeerd door sneeuw en omgevallen bomen. Vele scholen in de omgeving zijn gesloten. De overheden melden dat het risico op lawines toeneemt. Ook in het Oostenrijkse Sölktal zijn de inwoners van de buitenwereld afgesneden, zelfs helikopters kunnen door het slechte weer niet ter plaatse geraken. Reddingswerkers banen zich nu te voet een weg door het dal om de dorpen van geneesmiddelen en levensmiddelen te voorzien.

In bepaalde streken van Oostenrijk is dit jaar al meer sneeuw gevallen dan gemiddeld in heel januari en is het allerhoogste lawinegevaarniveau van kracht.

In het noorden van Duitsland hebben ze dan weer last van veel regen die door stormwind wordt aangevoerd. De steden Lübeck en Wismar staan onder water en de steden aan de kust verwachten later in de dag zware rukwinden.