Zware sneeuwstorm legt Canada deels lam: scholen gesloten, honderden vluchten geannuleerd

13 februari 2019

17u54

Bron: Belga 0 Het oosten van Canada is verlamd door zware sneeuwval die leidde tot de sluiting van scholen en de annulering van honderden vluchten, van Toronto over Montreal tot de Atlantische kust. De sneeuwvlokken dwarrelden sinds gisterennamiddag onophoudelijk naar beneden en bedekten de straten in Montreal vanochtend met 30 centimeter verse sneeuw. Dat melden de weerdiensten.

Het gaat om de zwaarste sneeuwstorm die het oosten van Canada deze winter heeft meegemaakt. Tegen vanavond zou een sneeuwtapijt van 35 tot 40 centimeter Quebec moeten bedekken.



In het oosten van Quebec en de kustprovincie New Brunswick was de zichtbaarheid op de weg zo goed als onbestaande door de hevige windstoten. Voorlopig werden geen zware ongevallen geregistreerd ondanks heel wat slippartijen op de wegen.

Alle scholen dicht

In Montreal, de grootstad van de provincie Quebec met ongeveer vier miljoen inwoners, zijn alle scholen en universiteiten gesloten, wat geldt als een uitzonderlijke maatregel. Soortgelijke beslissingen vielen in Ottawa, de stad Quebec, Moncton en Halifax. In Toronto, dat gisteren door de sneeuwstorm werd geteisterd, waren de scholen vandaag weer open.



Enkele honderden vluchten werden geannuleerd in Toronto, Montreal, Ottawa, Quebec en Moncton, hoewel het luchtverkeer met tussenpozen op deze luchthavens hervatte.

