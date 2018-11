Zware slag voor Napolitaanse maffia: Antonio Orlando na 15 jaar opgepakt in luxueuze schuilplaats Camorra-leider stond op lijst van gevaarlijkste criminelen van Italië LH

27 november 2018

20u25

Bron: The Guardian 0 De Italiaanse politie heeft in een gemeente bij Napels een maffiabaas opgepakt die op de lijst van meest gevaarlijke criminelen van het land stond. Antonio Orlando was al vijftien jaar op de vlucht en werd in de boeien geslagen in zijn luxueuze schuilplaats.

Orlando, die tot de top van misdaadgroep Camorra behoort, werd in de boeien geslagen na een inval in zijn appartement in Mugnano, een buitenwijk van Napels. Zijn stulpje was uitgerust met een loopband en een sauna zodat de in afzondering levende Orlando fit kon blijven. Volgens de politie bevond er zich onder een van de zitplaatsen van de sauna een geheime schuilplaats.

De maffiabaas, die zich net aan het voorbereiden was om naar een andere schuilplaats te verhuizen, was op het moment van de politie-inval net bezig met het vernietigen van valse identiteitsdocumenten. “Hij gaf zich meteen over toen de politie binnenstormde”, vertelde de regionale politiechef Ubaldo del Monaco nog aan de verzamelde pers.

“De goede tijden zijn voorbij voor hem”, zei de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini als reactie op het nieuws. Salvini bedankte “de politiediensten en onderzoekers die ons met trots hebben vervuld.”