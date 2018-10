Zware overstromingen in Noorwegen: zeker honderd mensen geëvacueerd TTR

15 oktober 2018

14u45

Bron: Belga 2 In het zuidwesten van Noorwegen moesten na zware overstromingen meer dan honderd mensen geëvacueerd worden, aldus het persagentschap NTB. De hulpdiensten zetten helikopters in om de mensen uit de getroffen regio's te redden.

Verschillende rivieren in de regio's Oppland, Sogn og Fjordane en Hordaland zijn door hevige regenval buiten hun oevers getreden. Sinds vrijdagavond was op sommige plaatsen tot 182 liter regenwater per vierkante meter gevallen.

De gemeente Skjåk in de regio Oppland werd bijzonder zwaar getroffen. Daar stonden verschillende woningen helemaal onder water. Het water sleurde ook een brug mee. Er is voorlopig nog geen melding van slachtoffers.



Veel wegen en bruggen werden door het overtollige water en grondverschuivingen voor alle verkeer gesloten, op enkele plaatsen is ook de stroomvoorziening uitgevallen. Een woordvoerster van de dienst Waterbronnen en Energie (NVE) verklaarde vanochtend op de openbare omroep NRK dat de verwachte piek van de overstromingen ondertussen is overschreden.