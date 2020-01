Zware overstromingen in Madagaskar: al minstens dertig doden NLA

26 januari 2020

19u39

Bron: Belga 0 Zware overstromingen hebben op het Afrikaanse eiland Madagaskar al aan minstens 31 mensen het leven gekost. Negen andere mensen zijn vermist, zo heeft nationale agentschap voor rampenbestrijding meegedeeld.

Het eiland ten oosten van het Afrikaanse continent, dat in trek is bij toeristen, kampt al meer dan een week met hevige regenval. Het onweer treft intussen meer dan 100.000 mensen. Belangrijke verkeersassen staan onder water en sommige dorpen zijn niet meer bereikbaar. Nabij Tanambe begaf een dam het. Daardoor zijn verschillende dorpen en velden in de omgeving overstroomd.

Premier Christian Ntsay spreekt van een "nationale ramp".