Zware onweders leiden tot dertien doden en schade aan Taj Mahal SVM

31 mei 2020

16u12

Bron: Belga 0 Een reeks zware onweersbuien in de Noord-Indiase regio Agra heeft tot dertien doden geleid. Ook de Taj Mahal raakte beschadigd. Het gaat onder meer om de toegangsdeur naar de site en twee van de relingen.

De Taj Mahal is een van de zeven wereldwonderen en de belangrijkste toeristische attractie van India. Het monument is sinds half maart gesloten vanwege de coronavirusepidemie.

Op een foto is te zien dat een deel van een reling van de oorspronkelijke structuur verdwenen is. “Een andere recentere reling, een vals plafond in de zone waar toeristen wachten en de voet van de hoofdingang van de site zijn ook beschadigd”, bevestigde Vasant Kumar Swarnkar als hoofd van de archeologische dienst van India.

De hoofdstructuur van het mausoleum is wel intact gebleven. Het monument werd gebouwd door Mogolheerser Shah Jahan, ter nagedachtenis aan zijn geliefde vrouw Mumtaz Mahal die in 1631 gestorven was.

Vrijdag troffen zware onweersbuien de hele regio. Dit soort dodelijke onweersbuien komt relatief vaak voor tijdens het moessonseizoen in India, van juni tot oktober. Een reeks onweersbuien die vorig jaar in augustus en september toesloeg in de staat Madhya Pradesh kostte aan 150 mensen het leven.