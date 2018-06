Zware natuurbranden Californië veroorzaakt door 'kapotte kabels' TK

09 juni 2018

06u21

Bron: ANP 1 Meerdere natuurbranden die het afgelopen najaar het noorden van Californië teisterden, zijn veroorzaakt door problemen met hoogspanningskabels. Dat staat in een onderzoek door de lokale autoriteiten dat gisteren gepubliceerd werd.

Meer dan tien branden die in oktober tijdens een periode van harde wind uitbraken, zijn volgens de onderzoekers vermoedelijk het gevolg van geknapte hoogspanningskabels, omgevallen masten en takken die tegen de kabels waren aangewaaid. De masten en kabels waren allemaal in bezit van nutsbedrijf Pacific Gas and Electric Company (PG&E). voor hHet bedrijf heeft mogelijk de wet overtreden, stellen de onderzoekers, die hun bevindingen hebben overgedragen aan justitie.

PG&E laat weten voor zover bekend altijd aan de normen van de staat te voldoen. De branden in het wijngebied van Californië kostten aan 46 mensen het leven en verwoestten bijna negenduizend gebouwen.