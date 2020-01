Zware mishandeling ontdekt in VS: kinderen opgesloten in houten kooien HR

16 januari 2020

09u05

Bron: Lee County Sheriff's Office 0 Buitenland In de Verenigde Staten is een schrijnend geval van kindermishandeling ontdekt. Drie volwassenen uit hetzelfde gezin zijn gearresteerd nadat in hun huis houten kooien zijn aangetroffen. Daarin werden kinderen van 3, 4, 10 en 11 jaar regelmatig opgesloten.

De politie kreeg maandag een tip over mogelijk kindermisbruik in een huis in Smiths Station, in de staat Alabama. Daarop gingen agenten ter plaatse voor een welzijnscontrole. Tijdens dat bezoek botsten de agenten op twee in zelfgebouwde houten kooien die voorzien waren van een slot. Uit onderzoek bleek dat de kinderen daar meerdere keren in waren opgesloten.

In het gezin leefde nog een vijfde kind van amper 8 maanden oud, maar dat was tijdens de controle niet aanwezig. De vijf kinderen zijn voorlopig weggehaald bij het gezin en kregen elders opvang.

Drie mensen zijn voorlopig aangehouden op verdenking van kindermishandeling. Het gaat om James (69) en Pamela (66) Bond en Kylla Mann (30). De politie is nog op zoek naar meer informatie over de feiten.