Zware misbruikzaak in Zwitserland: vrouw voedt 4-jarig dochtertje op als seksslavin ADN

15 maart 2018

13u49

Bron: Belga, Daily Star 0 Een Duitse man en een Zwitserse vrouw hebben zich vandaag voor de rechtbank moeten verantwoorden wegens extreem geweld tegen een vierjarig meisje. De twee zouden het dochtertje van de vrouw in 2014 maandenlang seksueel misbruikt hebben. Het meisje moest opgevoed worden tot "seksslavin", klinkt het in de aanklacht.

Het geding vond voor de kantonrechtbank van Sankt Gallen achter gesloten deuren plaats. Enkel rechtbankverslaggevers waren toegelaten. Of de rechters vandaag nog zullen vonnissen, is voorlopig niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie vorderde jarenlange gevangenisstraffen tegen de twee beklaagden.

Het stel had een sadomasochistische relatie, aldus de aanklacht. De vrouw (31) had zich volledig onderworpen aan de man (53) en had een soort document ondertekend waarin ze "haar rechten als menselijk wezen" aan de man had afgegeven. "Ik geef mijn lichaam, brein en ziel aan hem. Vanaf nu bevestig ik dat ik zijn object en eigendom ben", zo zou erin te lezen staan. In het document zou de moeder ook de belofte hebben gemaakt om de opvoeding van haar dochter aan haar minnaar toe te vertrouwen.

De vrouw zou het kind seksueel gepijnigd hebben en films en foto's hiervan naar haar minnaar hebben opgestuurd. Ook de man zou het kind misbruikt hebben. Het misbruik werd ontdekt toen de vrouw van de man beelden van het kind op zijn computer vond. Het meisje verblijft momenteel bij pleegouders.