Zware klap voor IS: Belgische speurders halen IS-propaganda offline Ken Standaert

27 april 2018

10u02 217 Bij een internationale gecoördineerde actie tegen IS-propagandakanalen onder leiding van het Belgische federaal parket hebben de Amerikaanse, Canadese en verschillende Europese politiediensten jihadistische websites offline gehaald. "Dergelijke sites zijn een belangrijke voedingsbodem voor radicalisering, zeker bij jongeren", klinkt het.

Onder leiding van een Belgisch speurdersteam is afgelopen woensdag en donderdag een internationale actie tegen gekende IS-propagandakanalen zoals Amaq, al-Bayan Radio, Halumu en Nashir News uitgevoerd. "We zijn er in geslaagd om hun publicaties die erop gericht zijn vooral jongeren te radicaliseren te kortwieken", bevestigen gerechtelijke bronnen aan Het Laatste Nieuws.

Zo werden er dankzij een Belgisch-Nederlandse samenwerking IS-servers in beslag genomen in Nederland. Ook in de Verenigde Staten en Canada werd beslag gelegd op dergelijke servers en ook in Bulgarije, Roemenië en Frankrijk is ‘digitaal bewijsmateriaal’ verzameld. Voorlopig heeft de actie nog niet tot arrestaties geleid. "Maar ons onderzoek gaat verder", klinkt het. Zo wordt in diverse landen gekeken of de beheerders van de servers geïdentificeerd kunnen worden.

Twee grote acties

Het onderzoek ging eind 2015 van start toen het rechtshandhavingsagentschap van de Europese Unie de lidstaten waarschuwde voor de opkomst van Amaq en de technische weerbaarheid van de online-infrastructuur van terreurgroep IS. In 2016 werd een eerste actie uitgevoerd tegen Amaq. Dat dwong de IS-propagandisten ertoe om een complexere en veiligere infrastructuur op te zetten. In juni 2017 konden servers in beslag genomen worden, waardoor geradicaliseerde individuen in meer dan honderd landen geïdentificeerd konden worden.

"Serieuze hak gezet"

"Dankzij de laatste operatie hebben we IS een serieuze hak gezet: online propaganda verspreiden en jongeren in Europa radicaliseren zal nu veel moeilijker verlopen. Een grote pluim voor de vastberadenheid van de Europol-medewerkers en de partners die hieraan meegewerkt", aldus Europol-directeur Rob Wainwright.

Amaq leek in eerste instantie een onafhankelijk nieuwskanaal rond IS te zijn. Vanaf 2016 werd er echter de verantwoordelijkheid voor aanslagen opgeëist, denk maar aan Parijs, Brussel, Barcelona en recent nog Trèbes.