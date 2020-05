Zware industriebrand net over de grens: inwoners Arendonk, Mol en Lommel moeten ramen en deuren sluiten pm - mvdb - jvn

29 mei 2020

16u34

Bron: ED.nl - Eigen berichtgeving 260 Nederland Door een zeer zware bedrijfsbrand op minder dan tien kilometer van de Belgische grens moeten inwoners van Arendonk, Mol en Lommel ramen en deuren gesloten houden. Een bedrijfspand in het Nederlandse Hapert (Noord-Brabant) staat in lichterlaaie. Er is ontploffingsgevaar vanwege explosieve stoffen in het pand. De brand zorgt voor een grote rookontwikkeling die naar ons land waait.



“Hierdoor is er in België - voornamelijk gemeente Arendonk - ook rookhinder aanwezig. Gelieve zo veel mogelijk de ramen en deuren gesloten te houden en de airco af te zetten”, waarschuwt de politie. Op verscheidene plaatsen in Arendonk zijn al roetstukjes neergedwarreld. Vanuit verschillende gemeenten in de Kempen is de rookpluim te zien.

Het groot bedrijfspand van Van der Heijden Transport aan de Diamantweg staat sinds 13.45 uur in brand. Al snel werd opgeschaald naar een ‘zeer grote brand’. De brandweer was in eerste instantie met acht wagens aanwezig om de brand te bestrijden. Daarnaast staan er ook ambulances en politie. De brand leek onder controle, maar laaide net voor 15.00 uur weer op en dat ging heel snel.

De rookwolken werden groter en groter. Het dak staat inmiddels in lichterlaaie. Een enorme rookpluim verspreidt zich over Hapert en omgeving. Alle toeschouwers zijn weggestuurd. In het distributiecentrum zijn zo veel vlammen, dat de temperatuur te hoog is om te blussen. De brandweer focust zich op de omliggende panden. Het gaat onder andere om een garage.

Inmiddels is er een zogenaamde ‘crashtender’, ook wel blusreus genoemd, ingeschakeld vanuit vliegbasis Eindhoven. Dat is een enorme brandweerwagen met poeder, schuim en water die wordt ingezet bij zeer hevige vlammenzeeën.

Volgens de brandweer ontwikkelt de brand zich snel via het dak over een groot deel van het pand. Ze proberen de overslag naar andere panden te voorkomen. In de buurt ligt ook een natuurgebied De Pan en een Landal-recreatiepark. Er wordt gekeken wat voor mogelijke gevolgen het voor die plekken kan hebben.

Volgens de brandweerofficier is de brand ontstaan bij werkzaamheden door dakwerkers. Zij zijn veilig weggekomen. In het pand liggen koffiebekers, plastic bekers en textiel opgeslagen. Daarnaast ook explosieve stoffen die voor ontploffingsgevaar kunnen zorgen.

Toen de brand onder controle leek, stonden er drie brandweermannen op het dak om het isolatiemateriaal te controleren. Zij konden zich tijdig in veiligheid brengen.