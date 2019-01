Zware gasexplosie in bakkerij in Parijs: “Meerdere gewonden” ttr

12 januari 2019

09u44

Bron: anp, belga 0 Deze ochtend vond in het centrum van Parijs, in de Rue de Trévise, een zware gasexplosie plaats. Volgens diverse Franse media is er sprake van meerdere gewonden. De brandweer is ter plekke.

Op foto's op sociale media is een grote chaos te zien. Een deel van een pand is volledig weggeblazen. Ook andere gebouwen liepen zware schade op.



Volgens de politie is in een bakkerij in het negende arrondissement brand ontstaan als gevolg van een gasexplosie. De bakkerij was gesloten op het moment van de brand.

De politie en brandweer roepen op om het gebied te vermijden en hulpdiensten vrije doorgang te verlenen. Overal in de straten staan brandweerwagens.

Énorme #explosion au cœur de #Paris #75009 pic.twitter.com/MaLQxeCxPR matthieucroissandeau(@ croissandeau) link

Beaucoup de pompiers aux abords rue de Montyon dans le 9e arrondissement. Une explosion s’est produite au niveau d’une boulangerie. Le quartier est évacué, selon une source policière. pic.twitter.com/cmezXKh7lj Caroline Piquet(@ CaroPiquet) link

🔴 #intervention en cours des @PompiersParis pour un incendie dans un commerce suivi d’une forte explosion rue de Trévise dans le 9ème. Évitez le secteur et laissez le passage aux véhicules de secours Préfecture de police(@ prefpolice) link