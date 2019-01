Zware gasexplosie in bakkerij in Parijs: drie doden, onder wie Spaanse toeriste, tien zwaargewonden ttr bvb kg

12 januari 2019

09u44

Bron: anp, belga 100 Deze ochtend vond rond 9 uur in het centrum van Parijs, in de Rue de Trévise, een zware gasexplosie plaats. Tien mensen raakten zwaargewond door de zware explosie in een bakkerij. Twee brandweerlieden zijn om het leven gekomen. Een Spaanse toeriste bezweek later op de dag aan haar verwondingen, meldt het Spaanse ministerie. Eerder was er sprake van vier doden, maar dat heeft het parket vanmiddag rechtgezet. Meer dan tweehonderd brandweerlieden en agenten zijn ingezet.

Volgens de politie is in een bakkerij in het negende arrondissement brand ontstaan als gevolg van een gasexplosie. De bakkerij was gesloten op het moment van de brand.



Op foto's op sociale media is een grote chaos te zien. Een deel van een pand is volledig weggeblazen. Ook andere gebouwen liepen zware schade op. Bewoners van de bovengelegen woningen werden met ladders omlaag geholpen.

Drie doden

Er zijn zowat tweehonderd brandweerlieden op de plaats van het onheil. Twee helikopters kwamen ter plaatse om gewonden naar ziekenhuizen te brengen. De brandweer zoekt onder de brokstukken nog naar mogelijk andere gewonden. De wijk is volledig afgesloten.

Volgens de balans van het parket van Parijs vielen er aanvankelijk twee doden, namelijk twee brandweerlieden. Later op de dag stierf ook één toeriste aan de gevolgen van haar verwondingen. Dat deelde het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken mee. De vrouw, die met haar echtgenoot op vakantie was in de Franse hoofdstad, overleed in het ziekenhuis. De echtgenoot van de vrouw raakte niet gewond. Een andere Spaanse staatsburger raakte gewond en verblijft nog in het ziekenhuis.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, sprak eerder over vier doden. Voorts zijn er tien zwaar- en zevenendertig lichtgewonden. Op het moment van de explosie waren er veel mensen op straat en enkele brandweerlieden bevonden zich in de bakkerij.

Toeristische wijk

Een getuige vertelt op de Franse televisie over het “overweldigende geluid” van de explosie en de kreten van mensen die vastzaten in de omliggende gebouwen. De plaats van de explosie ligt om de hoek van het bekende theater Folies-Bergère, nabij het wassenbeeldenmuseum Museum Grévin en niet ver van een drukbezocht winkelgebied.

De ravage is enorm: de straat is bezaaid met glas en puin, van tientallen gebouwen zijn de ramen kapot en ook tientallen auto’s zijn zwaar beschadigd.

De Franse eerste minister Edouard Philippe, de minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner en de burgemeester van de Franse hoofdstad Anne Hidalgo zijn ter plaatse. Het parket van Parijs heeft een onderzoek geopend naar de oorzaak van de ontploffing. Volgens de procureur van de Franse hoofdstad gaat het “zeker” om een ongeval.

Énorme #explosion au cœur de #Paris #75009 pic.twitter.com/MaLQxeCxPR matthieucroissandeau(@ croissandeau) link

Beaucoup de pompiers aux abords rue de Montyon dans le 9e arrondissement. Une explosion s’est produite au niveau d’une boulangerie. Le quartier est évacué, selon une source policière. pic.twitter.com/cmezXKh7lj Caroline Piquet(@ CaroPiquet) link

🔴 #intervention en cours des @PompiersParis pour un incendie dans un commerce suivi d’une forte explosion rue de Trévise dans le 9ème. Évitez le secteur et laissez le passage aux véhicules de secours Préfecture de police(@ prefpolice) link