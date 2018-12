Zware explosies in Damascus, Syrië zet luchtafweer in tegen "vijandige doelwitten" IB

26 december 2018

01u05

Bron: Belga 0 De Syrische luchtafweer heeft volgens het door de staat gecontroleerde nieuwsagentschap Sana gisteren "vijandige doelwitten" neergehaald. In Damascus waren er zware explosies te horen, die afkomstig waren van buiten de stad. Dat zegt een bewoner aan het Duitse nieuwsbureau DPA.

In de omgeving van de militaire luchthaven in de gemeente Mezzeh, in het westen, zou er een ontploffing geweest zijn, net als in een gebied ten noordwesten van de hoofdstad. Over het precieze doelwit van de aanval en over mogelijke slachtoffers of schade is niets bekend.

Jachtvliegtuigen

In het Libanese grensgebied met Syrië zeggen burgers dat ze het geluid van jachtvliegtuigen hebben gehoord. Ze vermoeden dat Israëlische vliegtuigen het Libanese luchtruim hebben gebruikt om aanvallen in buurland Syrië uit te voeren.

"We doen geen uitspraken over buitenlandse berichten", zei een Israëlische legerwoordvoerder in Tel Aviv. In de Israëlische kuststad Hadera, tussen Haifa en Tel Aviv, zeggen bewoners dat ze explosies hebben gehoord. Een legerwoordvoerder zei dat de Israëlische luchtafweer ingezet is tegen een luchtafweerraket die vanuit Syrië werd afgevuurd. Er zijn geen gewonden, noch is er schade.

Bondgenoot

Israël heeft al meermaals verklaard dat het geen langdurige Iraanse militaire aanwezigheid duldt in Syrië. Iran is naast Rusland de belangrijkste bondgenoot van de regering van de Syrische machthebber Bashar al-Assad. Iran steunt Syrië in de burgeroorlog, die al zeven jaar aan de gang is.