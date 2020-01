Zware explosie in Houston veroorzaakt grote ravage: minstens twee doden SVM HAA

24 januari 2020

18u09

Bron: Belga 4 In Houston (Texas) zijn vrijdagochtend (lokale tijd) minstens twee doden gevallen bij een zware explosie in een industrieel magazijn. De schade is aanzienlijk. Eén persoon is nog vermist en er is ook zeker één gewonde, melden de lokale autoriteiten.

De explosie vond vrijdag om 4.15 uur lokale tijd plaats in een industrieel magazijn in het noordwesten van de Amerikaanse stad. Volgens ooggetuigen ging het om een zeer krachtige ontploffing. De knal zou mijlenver te horen geweest zijn. Er was ook zware rookontwikkeling.

De politie bevestigt dat de schade enorm is. Beelden op lokale media tonen hoe woningen in de omgeving schade opliepen door het puin na de explosie. Bewoners vertellen ook dat ze wakker geschud zijn door de trillingen.

Er is voorlopig sprake van twee doden en één gewonde. Eén persoon wordt nog vermist.

De oorzaak van de ontploffing is nog niet gekend. Volgens de politie, die de zaak onderzoekt, zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een terroristische daad gaat. Politiepatrouilles hebben de straten rond het geëxplodeerde pand afgezet.