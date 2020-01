Zware explosie in buurt van Somalisch parlement: “Minstens drie doden” SVM

08 januari 2020

11u23

Bron: Belga 0 In de Somalische hoofdstad Mogadishu heeft zich een krachtige ontploffing voorgedaan in de buurt van het parlement. Dat hebben getuigen en een veiligheidsverantwoordelijke gemeld. Het zou kunnen gaan om een bomvoertuig. Volgens een politieofficier zijn minstens drie dodelijke slachtoffers gevallen.

"Dit lijkt op een bomvoertuig, maar we hebben nog geen details", aldus veiligheidsverantwoordelijke Mohamed Abdikadir. "Tot dusver weten we dat drie mensen zijn gedood in de aanval", voegt politieofficier Ali Hassan toe. "De dodentol kan hoger zijn." Minstens zes gewonde burgers zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

Een woordvoerder van de regering zei dat een voertuig vol explosieven tot ontploffing kwam en dat veiligheidsagentschappen proberen vast te stellen of een zelfmoordterrorist betrokken was.



De islamistische militie al-Shabaab eiste de verantwoordelijkheid op via zijn kanaal Radio Andalus. De militie claimde verschillende regeringssoldaten en functionarissen gedood te hebben.