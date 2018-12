Zware explosie bij Griekse nieuwszender, geen gewonden

17 december 2018

09u04

Bron: Belga

Een zware explosie heeft het gebouw van de Griekse private televisie- en nieuwszender Skai in Piraeus opgeschrikt. De aanslag was afgelopen nacht aangekondigd via een telefoontje aan een andere zender.