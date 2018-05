Zware criminelen in Nederland moeten langer in cel blijven: "Vrij na twee derde van straf is moeilijk uit te leggen" Redactie

01 mei 2018

08u17

Criminelen die zijn veroordeeld tot een celstraf van minimaal zes jaar in Nederland komen in de toekomst mogelijk niet meer vanzelf na twee derde van hun straf vrij. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister van Veiligheid Sander Dekker vandaag presenteert.

Onder de huidige wet kan iemand die is veroordeeld tot 12 jaar cel al na 8 jaar vrijkomen. Door het nieuwe voorstel wordt dat 10 jaar, omdat de voorwaardelijke invrijheidstelling maximaal nog maar 2 jaar mag zijn. Gevangenen die zich tijdens hun straf misdragen moeten hun hele straftijd uitzitten.

"We willen de geloofwaardigheid van opgelegde straffen vergroten", zegt de VVD-minister in een interview met het AD. "Als iemand na een vreselijk misdrijf achttien jaar krijgt, maar na twaalf jaar alweer buitenstaat, dan is dat moeilijk uit te leggen."

Met het plan is 13 miljoen euro gemoeid. Op de vraag of dat geld al is gevonden binnen het kabinet wilde Dekker in het interview geen antwoord geven.

Dekker wil ook dat slecht gedrag van gedetineerden een grotere rol gaat spelen, niet alleen bij de bepaling of ze eerder vrijkomen maar ook tijdens hun celstraf. Zo moeten gevangenen die zich goed gedragen worden beloond met meer vrijheden binnen de gevangenis. Als hun straf ten einde loopt, zouden ze bijvoorbeeld ook overdag buiten de gevangenis kunnen werken.