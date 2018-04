Zware brand in ziekenhuis in Istanboel: patiënten geëvacueerd TT

05 april 2018

17u43

Bron: Belga 1 In het Turkse Istanboel woedt een zware brand in een groot ziekenhuis. Op beelden op sociale media is te zien hoe verschillende verdiepingen van het gebouw in lichterlaaie staan en hoe dikke zwarte rook uit het gebouw komt. Volgens Turkse media zijn alle patiënten, behalve die op intensieve zorgen, inderhaast geëvacueerd. Er zouden geen slachtoffers zijn. Het gebouw telt in totaal 14 verdiepingen.

De Turkse zender NTV zegt dat gebouwen in de buurt van het Gaziosmanpasa Taksim-ziekenhuis geëvacueerd worden. De brandweer is bezig met het blussen van de brand. Het hoofd van de brandweer zei aan de zender CNN Turk dat de brand onder controle is.

In het ziekenhuis bevinden zich, volgens CNN Turk, 250 bedden.

Wat de oorzaak is van de brand, is nog onduidelijk. De brand zou begonnen zijn op het dak van het gebouw.

Het ziekenhuis bevindt zich in de wijk Gaziosmanpasa, op de Europese oever van de stad.