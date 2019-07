Zware brand in hotel in Mallorca: ruim 800 toeristen geëvacueerd AW HR

02 juli 2019

10u21

Bron: ANP 56 Vanwege een brand in een hotel op het Spaanse eiland Mallorca zijn zo'n 800 mensen geëvacueerd. Zes mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en ongeveer dertig anderen zijn medisch onderzocht, nadat ze rook hadden ingeademd, meldt de Diario de Mallorca.

De brand brak uit in een keuken op de eerste verdieping van hotel Whala Beach - dat vooral bij Duitse toeristen in trek zou zijn - in de badplaats El Arenal. Dat ging gepaard met hevige rookontwikkeling. Uit voorzorg werden meer dan 670 gasten van het hotel, en ongeveer 130 van het aangrenzende hotel Gracia, geëvacueerd.



Mogelijk is de brand in een van de kamers uitgebroken. In totaal raakten er 67 vakantiegangers onwel door inademing van de rook en de hoge temperatuur, meldt de Spaanse nieuwssite Arabalears.cat. Daarvan moesten er 14 met lichte verwondingen naar het ziekenhuis voor behandeling. Anderen werden ter plaatse onderzocht.



(Lees verder onder het Twitterbericht)

Tourists rushed to hospital after fire rips through popular Majorca hotel https://t.co/j3tvOefyh2 - World https://t.co/QtpOuvYUHW pic.twitter.com/ET2FSAnB0W Be Informed. When It Happens.(@ _MrDavidJones) link

Brandweerlieden kregen het vuur volgens lokale media na enkele uren onder controle. Een aantal geëvacueerden kon rond 08.30 uur weer terugkeren naar het hotel.



Of er Belgen onder de geëvacueerden en gewonden zijn, is nog niet duidelijk. Eventuele slachtoffers kunnen vermoedelijk terugvallen op hun touroperator en reisverzekeraar.

Verblijf jij momenteel in het hotel Whala Beach in El Arenal? Of ken je misschien iemand die daar verblijft? Laat het ons dan zeker weten via een mailtje naar info@hln.be. En vergeet niet je telefoonnummer te vermelden!