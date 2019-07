Zware brand in hotel in Mallorca: 600 toeristen geëvacueerd AW

02 juli 2019

10u21

Bron: ANP 0 Vanwege een brand in een hotel op het Spaanse eiland Mallorca zijn ongeveer 600 mensen geëvacueerd. Meerdere slachtoffers moesten voor behandeling naar het ziekenhuis, meldt de lokale brandweer.

De brand brak in de vroege uurtjes uit in hotel Whala Beach in de badplaats El Arenal. Dat ging gepaard met hevige rookontwikkeling. Brandweerlieden kregen het vuur volgens lokale media na enkele uren onder controle. De slachtoffers hadden brandwonden opgelopen en rook ingeademd.



Over de oorzaak van de brand en de nationaliteit van de gewonden is nog niets bekendgemaakt.