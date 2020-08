Zware bosbranden teisteren Franse Côte d'Azur AW

24 augustus 2020

23u59

Bron: Belga 0 Honderden brandweerlui zijn maandagavond ingezet bij een zware bosbrand aan de Franse Côte d'Azur. Daarbij zijn al honderden hectaren land in vlammen opgegaan.

In totaal bestrijden meer dan 700 brandweerlui de vlammen. De brand brak maandagnamiddag uit in de Zuid-Franse gemeente Istres, in het departement Bouches-du-Rhône.

Heel wat mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en in scholen ondergebracht. Wegen zijn geblokkeerd en blusvliegtuigen worden ingezet om de brand te bestrijden.



