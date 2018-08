Zware bosbrand op amper 30 kilometer van Portugese toeristische stranden FT

04 augustus 2018

09u11 4 Waar al voor gevreesd werd, is nu ook gebeurd. In de toeristische Algarve-streek in Portugal woedt een zware bosbrand die brandweerlui maar moeilijk onder controle krijgen.

Brandweer, politie en medische diensten staan al enkele dagen dag en nacht paraat om eventuele bosbranden te bestrijden. In Portugal, maar ook Spanje, staan ze aan het begin van een verzengende hittegolf die nog nooit eerder werd opgetekend. De Portugese autoriteiten willen er dan ook alles aan doen om niet hetzelfde scenario als vorig jaar mee te maken toen bosbranden het leven kostten aan meer dan 60 mensen. Ook was er sprake van 200 gewonden. Het ging om de derde dodelijkste bosbrand in de geschiedenis van het land.

Momenteel woedt de brand in Montchique (Faro), op ongeveer 30 kilometer van een aantal populaire stranden die 's zomers overstelpt worden door (buitenlandse) toeristen. Meer dan 400 brandweermannen, 126 brandweerwagens en 9 vliegtuigen en helikopters proberen het vuur te bestrijden, maar dat verloopt niet van een leien dakje. Tien brandweermannen zouden al gewond zijn geraakt.

In Lissabon liepen de temperaturen eerder deze week al op tot meer dan 45 graden Celsius. Vandaag zou het Europees hitterecord - 48 graden uit 1977 - misschien weleens gebroken kunnen worden. De Portugezen maken zich alvast klaar voor nog warmere temperaturen.