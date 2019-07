Zware bosbrand in Duitsland na ruim een week grotendeels geblust ADN

08 juli 2019

18u48

Bron: ANP 2 De bosbrand op het voormalige militaire oefenterrein bij Lübtheen in Duitsland is na ruim een week grotendeels geblust. Het rampenalarm is vandaag opgeheven.

Het was de grootste bosbrand in de naoorlogse geschiedenis van de noordelijke deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. De rook trok zelfs naar Berlijn en Saksen. Volgens de brandweer heeft het vuur zo'n 1.200 hectare bos in de as gelegd.

Tijdens een controlevlucht vandaag zijn er geen open vuren meer ontdekt. Wel zijn er over een oppervlakte van ongeveer 500 hectare gloeiende nesten in de grond gevonden, die weer zouden kunnen opflakkeren. Die worden de komende tijd in de gaten gehouden. De toegang tot het bos is nog steeds verboden.



De bluswerkzaamheden werden aanzienlijk belemmerd door de vele munitie in het gebied. Brandweerlieden konden niet doorgaan naar de bron van het vuur vanwege ontploffende explosieven en alleen vanaf afstand voorkomen dat de vlammen zich naar naburige dorpen verspreidden. Vier plaatsen moesten tijdelijk worden geëvacueerd, maar alle bewoners konden tegen zaterdag naar huis terugkeren.