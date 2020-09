Zware boetes voor overtreders Britse quarantaineregels RL

20 september 2020

03u19

Bron: Belga 0 Britten die de quarantaineregels overtreden wanneer ze met het coronavirus zijn besmet riskeren binnenkort boetes tot 10.000 pond (11.000 euro). Dat heeft de regering aangekondigd bij de presentatie van nieuwe maatregelen om de verspreiding van het virus in te dijken.

Premier Boris Johnson presenteerde zaterdagavond nieuwe beperkende maatregelen die van kracht worden voor de inwoners van regio's in het noorden, noordwesten en centrum van Engeland. Daar slaat de nieuwe golf van besmettingen met het coronavirus het hardst toe.

Eén van de maatregelen is een wettelijke verplichting tot zelfisolatie die ingaat vanaf 28 september. De verplichting zal gelden voor mensen die positief hebben getest of aan wie de nationale gezondheidsdienst NHS expliciet vraagt om een quarantaine in acht te nemen.

Boetes én uitkeringen

Mensen die positief testen moeten zich 10 dagen isoleren. Zij die samenwonen met iemand die positief testte of symptomen vertonen moeten 14 dagen binnenblijven. Er zwaaien boetes van omgerekend 1.100 tot 11.000 euro voor herhaaldelijke of zware overtredingen.

Als aanmoediging om de regels na te leven, voorziet de regering een uitkering van 500 pond (550 euro) voor mensen met lage inkomens die niet de mogelijkheid hebben om te telewerken.

De gezondheidsautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk hebben de voorbije 24 uur 4.422 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er opnieuw iets meer dan vrijdag en het is bovendien de grootste dagelijkse toename sinds 8 mei. In totaal zijn nu ruim 390.000 Britten besmet geraakt met het virus. Inmiddels zijn 41.759 patiënten overleden aan Covid-19.

Zaterdagmiddag trokken betogers tegen de quarantainemaatregelen en tegen vaccinatie door het centrum van Londen. Het kwam tot een confrontatie met de politie. 32 mensen werden opgepakt.

Lees ook:

Tegen woensdag 3.200 besmettingen per dag: “Op trein die sneller en sneller gaat rijden” (+)

OVERZICHT. Waar kan je als Belg nog heen op reis? Bijna heel Europa kleurt rood of oranje (+)

Als we ons gedrag aanpassen kunnen we best veel doen zonder het virus te verspreiden. En dat is niet eens zo moeilijk (+)