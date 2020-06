Zware aardbeving van 7,4 in Mexico: “Zeker 4 doden, 15 mensen zitten vast onder ingestort gebouw” Redactie

23 juni 2020

23u30

Bron: Belga, Bloomberg, DPA, Reuters 176 In Mexico heeft zich vandaag een zware aardbeving voorgedaan. Dat heeft het Amerikaans Geofysisch Instituut (USGS) gemeld. Er is een tsunami-alarm afgekondigd. De aard beving kostte aan minstens vier mensen het leven. Nog vijf andere mensen raakten gewond.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De beving deed zich voor om 17.29 uur Belgische tijd en had een magnitude van 7,4. Aanvankelijk gewaagde het USGS van 7,7. Het Mexicaans seismologisch instituut spreekt over 7,5 op de schaal van Richter. Het epicentrum bevond zich volgens het USGS op 26 kilometer diepte, 23 kilometer ten zuiden van de plaats Crucecita in de deelstaat Oaxaca. Het Mexicaans instituut gewaagt van 5 kilometer diepte.

Eén dode

Er kwamen minstens vier mensen om het leven. Een van de doden viel in de plaats Huatulco. Er zijn ook zeker vijf mensen gewond geraakt, aldus gouverneur Alejandro Murat volgens de Amerikaanse kwaliteitskrant Los Angeles Times. Zeker vijftien personen zitten vast onder een ingestort gebouw, melden de autoriteiten. De aardbeving veroorzaakte ook een brand in de grootste olieraffinaderij van het land.

Schade

De schok was tot in de hoofdstad Mexico-City, zo’n 700 kilometer verderop, te voelen. Nadat alarm werd geslagen, liepen mensen de straat op, velen ook zonder een mondmasker als bescherming tegen het nieuwe coronavirus. President Andres Manuel Lopez riep de bevolking op om kalm te blijven.

In de hoofdstad viel in sommige gebieden de stroom uit en liepen gevels schade op. De beving was ook in buurland Guatemala te voelen. De seismologische dienst meldde reeds 147 naschokken met een magnitude tot 4,6.

De laatste grote aardbeving in Mexico dateert van 2017 en eiste 370 mensenlevens. Op 19 september 1985 trof een aardschok met magnitude 8,1 de hoofdstad. Meer dan tienduizend mensen overleefden het niet, honderden gebouwen werden vernietigd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.