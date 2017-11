Zware aardbeving treft Irak en Iran, zeker zeven doden LB

Bron: USGS, ANP, Belga 2 Google Maps De schok deed zich voor op 32 kilometer ten zuidzuidwesten van de stad Halabaja in Iraaks Koerdistan. Het grensgebied van Irak en Iran is vanavond getroffen door een zware aardbeving. In het westen van Iran vielen door de beving zeker zes doden. Ook zijn er veel gewonden, meldt de Iraanse staatstelevisie. In Iraaks Koerdistan vielen minstens één dode en vijftig gewonden, aldus de lokale autoriteiten.

Kort na zes uur onze tijd deed de aardbeving met een kracht van 7.2 op de schaal van Richter zich voor in Irak, nabij de grens met Iran. Dat meldde de Amerikaanse seismologische dienst USGS. De schok werd in grote delen van het land gevoeld, waaronder de hoofdstad Bagdad.

De schok deed zich voor op 32 kilometer ten zuidwesten van de stad Halabaja in Iraaks Koerdistan. De beving deed zich op een diepte van 32 km voor. Volgens de Iraanse staatstelevisie had de beving zelfs een kracht van 7,4.

De Iraanse televisie meldt dat aan de Iraanse kant van de grens zeker acht dorpen zijn beschadigd en dat op sommige plaatsen de water- en elektriciteitsvoorziening is uitgevallen.

Een medewerker van de plaatselijke afdeling van de Iraanse Rode Halve Maan in de provincie Kemanshah zei dat veel mensen hun huizen niet meer binnen durven te gaan omdat ze bang zijn voor naschokken.

In de Iraakse hoofdstad Bagdad renden mensen in paniek hun huizen uit. "Ik zat net met de kinderen aan het avondeten toen het gebouw begon te dansen, zo leek het wel'', zei Majida Ameer, een inwoonster van de wijk Salihiya. "Ik dacht eerst aan een enorme bom, tot ik iedereen om mij heen 'aardbeving' hoorde schreeuwen.'' Soortgelijke taferelen speelden zich af in Erbil, de hoofdstad van de semi-autonome regio Koerdistan, en andere steden in het noorden van Irak.

EPA Het Amerikaanse seismologische onderzoekscentrum USGS verspreidt deze kaart van de aardbeving.

Zelfs in Diyarbakir in het zuidoosten van Turkije en in verschillende plaatsen in Israël werd de beving gevoeld.

