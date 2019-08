Zware aardbeving schrikt zuidwesten van Turkije op: 23 lichtgewonden AW/SVM

08 augustus 2019

14u59

Bron: Belga 22 23 mensen zijn lichtgewond geraakt bij de aardbeving die de stad Denizli in het zuidwesten van Turkije trof. Dat meldt het staatspersbureau Anadolu. De slachtoffers uit Denizli, Isparta en Afyonkarahisar werden in het ziekenhuis opgenomen.

De aardbeving werd gevoeld tot in de toeristische badstad Antalya, ongeveer 231 kilometer ten zuidwesten van Denizli. De Amerikaanse geologische dienst USGS (US Geological Service) spreekt voorlopig van beving met een kracht van 5,8 op een diepte van 10 kilometer.

Verscheidene huizen werden beschadigd en één of twee woningen werden vernield, zei de burgemeester van Bozkurt. “We hebben burgers gewaarschuwd geen gebouwen binnen te gaan”, aldus Birsen Celik. Hij voegde er nog aan toe dat reddingsploegen naar afgelegen dorpen waren gestuurd om de schade op te meten. NTV toonde beelden van een dak dat neerstortte in een conferentiezaal.

Turkije ligt op verscheidene breuklijnen en werd in het verleden door verwoestende aardbevingen getroffen. In 1999 vielen er in Istanbul zelfs meer dan 17.000 doden.