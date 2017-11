Zware aardbeving treft Irak LB

Bron: USGS, ANP, Belga 1 Google Maps De schok deed zich voor op 32 kilometer ten zuidzuidwesten van de stad Halabaja in Iraaks Koerdistan. Kort na zes uur lokale tijd heeft zich een aardbeving met een kracht van 7.2 op de schaal van Richter voorgedaan in Irak, nabij de grens met Iran. Dat meldt de Amerikaanse seismologische dienst USGS. De schok werd in grote delen van het land gevoeld, waaronder de hoofdstad Bagdad. Er zijn nog geen berichten van slachtoffers.

De schok deed zich voor op 32 kilometer ten zuidwesten van de stad Halabaja in Iraaks Koerdistan. De beving deed zich op een diepte van 10 km voor. Volgens de Iraanse staatstelevisie had de beving zelfs een kracht van 7,4. De beving was voelbaar tot in Turkije, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten. Ooggetuigen hebben het over gebouwen die "geweldig beven".

Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers.

