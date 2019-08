Zware aardbeving in zuidwesten Indonesië, tsunamialarm afgekondigd LH

02 augustus 2019

15u00

Bron: Belga, ANP 8 In het zuidwesten van Indonesië heeft zich een zware aardbeving met magnitude 7,4 voorgedaan. Het tsunamialarm is afgekondigd. Dat meldt het rampenagentschap.

De aardbeving gebeurde omstreeks 19.30 uur lokale tijd, met het epicentrum op 147 kilometer ten zuidwesten van Sumur in de provincie Banten, op een diepte van 10 kilometer.

De Indonesische rampenbestrijding meldt dat de beving een kracht had van 7,4. Volgens metingen van de Amerikaanse geologische dienst USGC had de aardbeving een kracht van 7,0.

Er zijn tot nog toe geen berichten over schade of slachtoffers. De Indonesische overheid riep inwoners aan de kust van de provincie Banten op hoger gelegen gebied op te zoeken. Ook in de hoofdstad Jakarta werden schokken gevoeld.

Indonesië bevindt zich op de zogenaamde Pacifische Ring van Vuur, die bekendstaat om zijn geregelde aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.