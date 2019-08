Zware aardbeving in zuidwesten Indonesië: 1 dode LH KV

03 augustus 2019

06u46

Bron: Belga, ANP 28 In het zuidwesten van Indonesië heeft zich een zware aardbeving met magnitude 6,9 voorgedaan. Voor delen van de eilanden Java en Sumatra werd even een tsunamialarm afgekondigd, maar dat is intussen opgeheven. Ook in de hoofdstad Jakarta werden schokken gevoeld. Er viel één dodelijk slachtoffer. Het gaat om iemand die een hartaanval kreeg tijdens de aardbeving. Vier mensen raakten gewond. Meer dan honderd gebouwen liepen schade op, aldus de autoriteiten.

De aardbeving gebeurde omstreeks 19.30 uur lokale tijd, met het epicentrum op 147 kilometer ten zuidwesten van Sumur in de provincie Banten, op een diepte van 10 kilometer. De kracht van de beving werd naar beneden herzien, van magnitude 7,4 naar 6,9.

Media berichtten over paniek onder inwoners van een flatgebouw in de hoofdstad Jakarta. Ze liepen de straat op, toen het flatgebouw heen en weer bewoog en er krakende geluiden te horen waren. Jakarta ligt aan de noordwestkust van Java.



Het geofysische instituut van Indonesië had een tsunamialarm afgekondigd voor het westen van Java en een deel van het naburige eiland Sumatra, maar dat werd korte tijd later opgeheven. In dezelfde regio, in de Straat van Soenda tussen Java en Sumatra, brak in december de vulkaan Anak Krakatau uit en veroorzaakte een tsunami. Daarbij kwamen zeker 437 mensen om het leven en raakten meer dan 14.000 mensen gewond.

Indonesië bevindt zich op de zogenaamde Pacifische Ring van Vuur. Daar zijn talloze vulkanen en jaarlijks duizenden, meestal kleinere aardbevingen. Ze worden veroorzaakt door de beweging van de aardplaten die daar botsen. Op 26 december 2004 veroorzaakte een beving met een magnitude 9,1 voor Sumatra een enorme tsunami. In de regio rond de Indische Oceaan vielen ongeveer 230.000 doden.