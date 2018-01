Zware aardbeving in Nederland Leon van Wijk

In de Nederlandse provincie Groningen heeft zich maandag de krachtigste aardbeving sinds 2012 voorgedaan, zo heeft het Nederlands weerinstituut KNMI gemeld. De beving deed zich voor omstreeks 15.00 uur en had als epicentrum Zeerijp.

De magnitude bedroeg 3,4 waardoor het de zwaarste aardbeving in de provincie is sinds 2012. Er hebben zich volgens de overheid geen persoonlijke ongevallen voorgedaan. Hoe groot eventuele schade aan gebouwen is, is nog onduidelijk. Vele bewoners maakten via de sociale media melding van de beving.

Volgens de regionale omroep RTV Noord had die van 16 augustus 2012 een magnitude 3,6. Het is ook de zesde aardbeving met als epicentrum Zeerijp in iets meer dan een maand tijd, weet de omroep. Ook in december was het immers vijf keer raak.

Sinds de jaren zestig wordt in Noord-Nederland aardgas uit de bodem gewonnen. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) kreeg in 1963 een concessie om gas uit de bodem te halen. Tot 2015 is in totaal 2115 miljard Nm3 (de inhoudsmaat voor aardgas) aan het Groningenveld onttrokken.

In het gebied in Noordoost-Groningen wonen circa 150.000 mensen. Tegen de gaswinning is veel verzet. Groningers voelen zich onveilig door de bevingen.

Volgens het KNMI is gaswinning de oorzaak van nagenoeg alle aardbevingen in het noordelijke deel van het land.

Duizend aardbevingen

De eerste aardbeving door gaswinning vond plaats vlak bij Assen op 26 december 1986. Sindsdien zijn in totaal duizend aardbevingen in het gebied geregistreerd. Zeventien overstegen magnitude 3 en 148 hadden een kracht tussen de 2.0 en 3.0. In het Groninger gasveld waren zo'n 300 bevingen, waarvan negen sterker dan magnitude 3 en 82 tussen de 2 en 3. Bevingen met een kracht kleiner dan 2 worden meestal niet gevoeld door mensen.

Bij de bevingen zijn duizenden woningen soms zwaar beschadigd geraakt.

De zwaarste aardbeving die in Nederland tot nu toe gemeten is, was in 1992 in Roermond. Die beving, niet veroorzaakt door gaswinning, had een kracht van 5.8.

ANP