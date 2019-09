Zware aardbeving in Albanië: enkele huizen ingestort, auto’s vernield SVM

21 september 2019

19u28

Bron: Belga 0 Vanmiddag is in verschillende steden van Albanië een sterke aardbeving gevoeld. De beving veroorzaakte onder meer paniek op straat in de hoofdstad Tirana. Enkele wagens werden vernield door vallende brokstukken.

Volgens de USGS Geological Survey had de aardbeving een kracht van 5,6. Het epicentrum lag op tien kilometer diepte in het gebied van Dürres.

Volgens lokale media zijn minstens 49 mensen gewond geraakt. In Helmes, een dorp op tien kilometer van Tirana, zijn enkele huizen ingestort. Er doken ook scheuren op in gebouwen in de haven van Durres, de tweede stad van het land.

Elektriciteit en telefoonlijnen werden afgesneden in verschillende delen van Tirana, net als in verschillende dorpen en kleine steden. De Balkan is een gebied met sterke seismische activiteit en aardbevingen komen er veel voor.