Zware aardbeving bij Grieks eiland Zakynthos

26 oktober 2018

01u36

Bron: Belga

Het westen van Griekenland is getroffen door een aardbeving. Het epicentrum van de beving met een kracht van 7.0 lag in de Ionische Zee tussen de zuidkant van Italië en de westkant van Griekenland in de buurt van het eiland Zakynthos. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst USGS.