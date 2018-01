Zwangere Zuid-Afrikaanse vrouw bijt verkrachter in geslachtsdelen KVE

16u14

De Zuid-Afrikaanse politie is op zoek naar een man met "zware verwondingen aan de genitaliën". De man zou een zwangere vrouw hebben verkracht, waarna die hem in de geslachtsdelen zou hebben gebeten, zegt politiewoordvoerder Leonard Hlathi.



De feiten speelden zich maandag af in Mpumalanga, een provincie in het oosten van het land. De drie maanden zwangere vrouw en haar kind hadden een lift gekregen van twee mannen, maar eens ze in de auto waren ingestapt, bedreigden de mannen het tweetal met een mes en verkrachtte één van hen de vrouw. Ze slaagde er uiteindelijk in de man van zich af te duwen en hem in de penis te bijten, waarna hij wegvluchtte.

De politie roept alle gezondheidscentra nu op een oogje in het zeil te houden en de autoriteiten te verwittigen als er een man binnenkomt met verwondingen aan de geslachtsdelen.

In Zuid-Afrika gebeuren elke dag gemiddeld 109 verkrachtingen, al gaat dat enkel maar om de verkrachtingen die zijn aangegeven bij de politie. In 2016-2017 kreeg de politie bijna 40.000 aangiftes van verkrachting.