Zwangere Zoey over geforceerde handdruk met Australische premier: “Mijn huis is platgebrand, ben alles kwijt en hij keert mij de rug toe” Joeri Vlemings

03 januari 2020

10u59

Bron: 10 News 6 Zoey Salucci McDermott is de jonge vrouw uit Cobargo die gisteren de Australische premier Scott Morrison de hand weigerde te schudden. Ze zegt dat ze alles kwijt is en dat Morrison haar hart brak met zijn “onoprecht” bezoek. “Het is hier oorlogsgebied en hij liep weg toen ik om hulp vroeg. We zijn wanhopig.”

Zoey is twintig en 28 weken zwanger van haar tweede kindje. Ze heeft al een dochtertje van 22 maanden. Gisteren weigerde ze de premier de hand te schudden, waarop Scott Morrison dan maar zélf haar hand nam. Ze deed haar beklag - “we hebben meer hulp nodig” - maar hij gaf haar slechts een schouderklopje en sloop weg.

Op sociale media laat Zoey weten dat ze al haar bezittingen kwijt is, behalve haar auto en wat spullen die ze in de wagen kreeg. Haar huis in Cobargo, in het zuid-oosten van de staat New South Wales, ligt sinds oudejaarsavond in de as. “En dan keert hij mij de rug toe”, klinkt het verbitterd. “Ik had graag met hem samengezeten bij een kopje thee, als hij gevraagd had of ik oké was en wat hij kon doen om de situatie te verhelpen”, verklaarde ze aan 10 News. “Nu stond ik alleen maar perplex. Hij kwam niet echt om ons te helpen, toch?”

In weerwil van de beelden die de wereld rondgingen, beweerde Scott Morrison achteraf dat hij wel degelijk het gesprek met Zoey was aangegaan. “We hadden het over meer middelen voor de lokale brandweer in dat deel van New South Wales. Daar hebben we over gepraat”, antwoordde hij op de kritiek dat hij “niet echt steun verleende”.