Zwangere zangeres doodgeschoten op podium omdat ze weigerde te dansen voor schutter SVM

12 april 2018

16u24

Bron: The Independent/IB Times 0 Een zwangere zangeres is in Pakistan tijdens haar optreden op het podium doodgeschoten. Samina Samoon had geweigerd om te dansen voor de schutter, een logische beslissing die ze met haar leven moest bekopen. De vrouw werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf voor aankomst. Opgelet: het vreselijke moment zelf werd weggeknipt, maar het blijven schokkende beelden.

Het filmpje van de schietpartij werd verspreid door mensenrechtenactivist Kapil Dev. Op de beelden is te zien hoe enkele mannen geld naar Samoon gooien. Ze staat recht voor hen, even later klinken de schoten. Daarna is nog te zien hoe de toeschouwers zich om haar bekommerden.

Tariq Jatoi werd snel nadien opgepakt, hij bleek flink gedronken te hebben op het moment van de feiten. Volgens hem vuurde hij gewoon in de lucht en heeft een van de kogels haar per ongeluk geraakt.

"Dubbele moord"

De echtgenoot van Samoon wil nu dat de dader ook veroordeeld wordt voor de moord op hun ongeboren kind. "Ze was zes maanden zwanger, daarom weigerde ze te dansen. Dat maakte hem echter zo kwaad dat hij haar vermoord heeft", klinkt het uit zijn mond.

Samoon was een bekende naam in de regio van Larkana. Andere artiesten stapten naar het politiekantoor om gerechtigheid te eisen, maar werden daarbij zelf opgepakt.