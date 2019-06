Zwangere vrouwen in VS grijpen vaker naar joint Edwin van der Aa ttr

20 juni 2019

21u33

Bron: AD.nl 0 buitenland Zwangere vrouwen in de Verenigde Staten gebruiken, vooral in het eerste trimester van hun zwangerschap, steeds vaker marihuana. Dat blijkt uit een onderzoek dat gepubliceerd werd in het wetenschappelijke vakblad JAMA.

In totaal gebruikt 7 procent van alle zwangere Amerikaanse vrouwen wel eens marihuana, een ruime verdubbeling ten opzichte van vijftien jaar eerder (2002-2017). Bij vrouwen die in het eerste trimester van hun zwangerschap zitten, grijpt zelfs 12,1 procent naar een joint. Bijna de helft van beide groepen gebruikt dagelijks of bijna dagelijks.

Slechts in een half procent van alle gevallen wordt de marihuana geconsumeerd op aanraden van een professional. Veel Amerikaanse staten hebben het gebruik van cannabis tegen misselijkheid en braken (ook bij zwangerschap) goedgekeurd. Volgens de onderzoekers tonen de resultaten echter aan dat artsen gebruik van dit verdovende middel niet aanraden tijdens de zwangerschap.

Gevolgen

“De rechtstreekse effecten van cannabis op je baby zijn nog onzeker maar het kan schadelijk zijn. Bij cannabisgebruik zijn er vaker zwangerschapsproblemen omdat cannabisgebruiksters vaker alcohol gebruiken en roken, wat allebei schadelijk is voor je vruchtbaarheid, je zwangerschap en je baby”, zo staat te lezen op de website Gezond zwanger worden. De site werd ontwikkeld door Universiteit Gent in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG).

“Cannabis wordt vaak met tabak gerookt. Zo krijg je de schadelijke stoffen van tabak binnen. Maar ook wanneer je cannabis puur rookt, bevat het veel teer. De risico’s zijn bloedingen, het loskomen van je moederkoek en vroeggeboorte. Je vermijdt beter het gebruik ervan.”