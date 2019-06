Zwangere vrouw wordt in buik geschoten en verliest baby. Schutter gaat vrijuit, moeder aangeklaagd voor doodslag kv

27 juni 2019

20u11

Bron: AL.com, WaPo 74 Een 27-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Alabama is gisteren aangeklaagd voor de dood van haar ongeboren kind, dat stierf nadat ze in de buik geschoten werd. Nochtans was het niet de vrouw zelf , maar een andere vrouw met wie ze ruzie had, die de trekker overhaalde. Het nieuws werd opgepikt door de lokale nieuwswebsite AL.com, maar zorgt ondertussen in de VS en ver daarbuiten voor beroering.

Marshae Jones was vijf maanden zwanger toen ze het op 4 december voor een winkel aan de stok kreeg met een andere vrouw. Volgens de politie was de vader van haar ongeboren kind het onderwerp van de discussie. De gemoederen liepen hoog op en haar 23-jarige belager Ebony Jemison schoot haar in de maag. Jones overleefde de schietpartij, maar kreeg een miskraam.

Jemison werd aangeklaagd voor doodslag, maar een grand jury, die zich in de VS buigt over de ontvankelijkheid van een aanklacht, liet de aanklacht vallen. De politie beweerde dat Jones zelf de ruzie in gang had gezet en dat Jemison handelde uit zelfverdediging.

“Baby is enige slachtoffer”

“Uit het onderzoek blijkt dat de ongeboren baby het enige echte slachtoffer is”, stelde rechercheur Danny Reid in december. “Het was de moeder van het kind die de ruzie in gang zette en liet voortduren, wat resulteerde in de dood van haar eigen ongeboren kind. Laat ons niet uit het oog verliezen dat de ongeboren baby hier het slachtoffer is. Ze had geen keuze en werd onnodig meegesleurd in een ruzie waarin ze voor bescherming rekende op haar moeder.”

Gisteren besliste een grand jury dat Jones wordt aangeklaagd voor doodslag. De vrouw wordt momenteel vastgehouden in de gevangenis van Jefferson County.

Verontwaardiging

Volgens organisaties die pleiten voor het recht op abortus is het incident een voorbode van de manier waarop de strengere abortuswet in Alabama ook de deur zal openzetten voor aanklachten in zaken die losstaan van abortus. Het is echter onduidelijk of de nieuwe wet, die vorige maand gestemd werd en pas in november in werking treedt, een rol speelt in de aanklacht tegen Jones.

“De staat Alabama bewijst nog maar eens dat zodra iemand zwanger wordt, het hun enige verantwoordelijkheid is om een levende, gezonde baby voort te brengen en het beschouwt elke actie die een zwangere persoon onderneemt en die een invloed kan hebben op die levende geboorte als een criminele daad”, zegt Amanda Reyes, directeur van het Yellowhammer Fund, een nationale koepelorganisatie voor pro-choicebewegingen. “Morgen zal het een andere zwarte vrouw zijn, misschien omdat ze een drankje dronk terwijl ze zwanger was. En daarna, nog een andere, omdat ze niet de juiste prenatale zorg kreeg.”

Ilyse Hogue, voorzitter van NARAL Pro-Choice America schrijft op Twitter: “Dit is hoe 2019 eruit ziet voor een zwangere zwarte vrouw zonder geld in een rode (conservatieve, red.) staat. Dit is nu.”

Today, Marshae Jones was indicted for homicide when someone shot her in the stomach while she was pregnant, ending her pregnancy. They said she "started it." The shooter went free. This what 2019 looks like for a pregnant woman of color without means in a red state. This is now. ilyse hogue(@ ilyseh) link