Zwangere vrouw van 35 onder negen dodelijke slachtoffers in Duitse shishabars Joeri Vlemings

21 februari 2020

08u59

Bron: 20min.ch, Guardian, Daily Mail 0 De schutter van Hanau schoot negen mensen dood in twee shishabars met een Glock 17. Alle slachtoffers zijn tussen 21 en 44 jaar oud en zijn van buitenlandse origine. Sommigen hadden de Duitse nationaliteit. Wie waren ze?

Vijf van de slachtoffers van de 43-jarige Tobias Rathjen waren Turken, vijf van Koerdische origine. Het is niet duidelijk of het om dezelfde personen gaat. Ook een Bulgaar en een man met roots in Prijedor stierven door de kogels in Hanau.

Mercedes K.

In de Arena Bar zouden twee personeelsleden omgekomen zijn. Een van hen was Mercedes K., een zwangere romavrouw van 35 met Poolse roots en mama van twee kinderen. Zij was woensdag niet aan het werk in de shishabar, maar was er als klant. Volgens haar vriendin Jade M. werd Mercedes in de borst geraakt. “Ze was heel open en knap. Je voelde je meteen op je gemak bij haar”, zei Jade aan nieuwssite 20min.ch.

Gökhan Gültekin

In de andere shishabar waar Tobias Rathjen eerst toesloeg, was een van de overledenen Gökhan Gültekin. Gültekin was ober in shishabar Midnight. Hij was verloofd en stond op trouwen. Tobias R. schoot eerst drie klanten dood en richtte dan op de kelner.

Sedat Gurbuz

Ook de eigenaar van Midnight, Sedat Gurbuz, overleefde de racistische schietpartij niet. Hij woonde in Dietzenbach in de Duitse deelstaat Hessen. Zijn vriend Navid S. (26) noemde Sedat G. op 20min.ch “een geliefde broer”. “Hij lachte altijd en deed geen vlieg kwaad”, aldus de vriend, die meteen vermoedde dat Gurbuz bij de slachtoffers was toen hij de schietpartij vernam. “Hij was er altijd op dat uur.”

Ferhat Ünvar

Yeni Özgür Politika, een Koerdische krant uit Frankfurt, meldt dat een ander slachtoffer in bar Midnight de 22-jarige Ferhat Ünvar was. Hij was de zoon van een journalist van de krant. “Een geweldige, lieve kerel, die niemand iets zou aandoen”, zegt zijn neef aan nieuwssite 20min.ch. Volgens de neef zou Ünvar geraakt zijn door twee kogels. Hij had net een opleiding in sanitaire verwarming afgerond. Hij werd gisteren al begraven.

Hamza Kurtovic

In de Arena Bar liet ook de twintigjarige Hamza Kurtovic het leven. Kurtovic werd in Duitsland geboren, maar zijn ouders komen uit Prijedor, in het noordwesten van Bosnië en Herzegovina.

Kolayan Velkov

Onder de dodelijke slachtoffers ook een 32-jarige Bulgaar, Kolayan Velkov.

Ook Bilal Gokce en Agrı Eleskirtli worden nog genoemd als slachtoffers van de moordpartij door Tobias Rathjen.