Zwangere vrouw springt uit raam van flat om te ontsnappen aan harde klappen van echtgenoot Karen Van Eyken

02 april 2019

17u49

Bron: Le Parisien 0 Partnergeweld in een flat in Gisors in Normandië heeft tot een drama geleid. Een zwangere 32-jarige vrouw sloeg midden in de nacht op de vlucht voor haar agressieve echtgenoot. Wanhopig sprong ze uit het raam om aan zijn razernij te ontsnappen. Ze raakte zwaargewond, zo meldt Le Parisien.

De tragedie speelde zich af rond 3 uur in de nacht van zaterdag op zondag. Een dispuut liep zodanig uit de hand dat de vrouw geen andere oplossing zag dan uit het raam op de eerste verdieping te springen om de harde klappen te ontlopen.

De hulpdiensten brachten de vrouw in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Ze had verwondingen aan haar aangezicht en armen en interne bloedingen. Hoe het met de baby is gesteld, is niet bekend.

De politie heeft een onderzoek geopend om de precieze omstandigheden waarin het drama plaatsvond, te achterhalen.