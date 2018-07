Zwangere vrouw smeert sambal in vagina rivale: "Het waren de hormonen" Manon de Boer

03 juli 2018

15u02

Bron: AD.nl 0 Een hoogzwangere Nederlandse uit het aan België grenzende Zundert moet mogelijk tien maanden de cel in, nadat ze vorig jaar december een voormalige vriendin martelde. De 38-jarige vrouw knipte de haren van haar rivale in de liefde en smeerde sambal in de vagina van de vrouw. " Het waren de hormonen, ik was mezelf niet."

De Zundertse was beste vrienden met het slachtoffer, totdat ze erachter komt dat de vrouw een relatie had met haar man. "Ik kon niet slapen van de spanning en ging echt kapot." Ze wil de vrouw confronteren, wanneer zij in december bij haar thuis langskomt.

Die confrontatie mondt uit in een ware kwelling. Het slachtoffer wordt op een stoel gezet en vastgebonden, waarna haar haren worden afgeknipt en er sambal in haar vagina wordt gesmeerd. Ook worden er naaktfoto's van de gemartelde vrouw gemaakt.

Het was wraak op een intense en vernederende manier, volkomen absurd Openbaar aanklager Eva van Aalst

Marteling gefilmd

Een verstandelijk beperkt buurmeisje, dat ook in de woning is, is getuige van de marteling en filmt een groot deel ervan. "Ik was mezelf niet en ik was in een andere wereld. Ik ben echt geen crimineel en heb ook heel veel spijt", betuigt de vrouw.



Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de vrouw 16 maanden celstraf krijgt, waarvan 6 voorwaardelijk. "Het was wraak op een intense en vernederende manier, volkomen absurd." Het buurmeisje moet een half jaar de cel in, als het aan het OM ligt.



Als het aan advocaat Yehudi Moszkowicz ligt,wordt het niet meer dan een taakstraf. De vrouw wordt komende zondag namelijk ingeleid voor haar bevalling. "Gezien de baby is een gevangenisstraf wat mij betreft niet aan de orde", aldus Moszkowicz.