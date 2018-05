Zwangere vrouw krijgt hartstilstand in bakkerij, baby komt ter plaatse ter wereld Jeffrey Kutterink

07 mei 2018

14u29

Bron: AD.nl 3 Een baby is vanochtend in een bakkerij in het Nederlandse Hulst, niet ver van de Belgische grens, ter wereld gekomen vlak nadat de moeder een hartstilstand had gekregen. De baby is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, de moeder per ambulance.

De zwangere vrouw raakte rond half elf vanochtend onwel in de bakkerij aan de Stationsweg in de Zeeuwse plaats. Hulpdiensten rukten massaal uit; drie ambulanceteams en een traumaheli spoedden zich naar de bakkerij.



De moeder werd gereanimeerd en de baby is met een keizersnede ter wereld geholpen. Het kindje is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De vrouw is met spoed per ambulance afgevoerd. Twee brandweerploegen en een aantal politieagenten hielpen om de buurt af te zetten. Over de huidige toestand van moeder en kind is er momenteel geen informatie.



Politie_Zeeland on Twitter hulst #stationsweg: reanimatie zwangere vrouw. Veel inzet hulpdiensten. Verder medisch incident waar we geen verdere woordvoering over doen.

Lifeliner Nederland on Twitter Het MMT van de #Lifeliner2 is opgeroepen voor een inzet in #Hulst (Zeeland). #0947LT #traumaheli